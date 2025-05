Marrone passa por cirurgia e segue internado após sofrer queda de palco Foto: Reprodução / Redes sociaisO cantor Marrone, da dupla sertaneja Bruno Marrone, permanece internado... Taktá|Do R7 12/05/2025 - 22h06 (Atualizado em 12/05/2025 - 22h06 ) twitter

Foto: Reprodução / Redes sociaisO cantor Marrone, da dupla sertaneja Bruno & Marrone, permanece internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após cair do palco no sábado (10), durante o encerramento de um show do projeto “Inevitável – A Festa”. O acidente causou ferimentos graves, exigiu cirurgia e ainda não há previsão de alta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a recuperação de Marrone e o impacto no calendário de shows da dupla.

