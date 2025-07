Massapê retorna aos palcos em Salvador para show único em comemoração aos 20 anos de carreira Foto: DivulgaçãoDepois de anos embalando os bailes de forró em Salvador e levando seus sucessos... Taktá|Do R7 04/07/2025 - 06h56 (Atualizado em 04/07/2025 - 06h56 ) twitter

Foto: DivulgaçãoDepois de anos embalando os bailes de forró em Salvador e levando seus sucessos para diversos cantos do Brasil, a banda Massapê está de volta aos palcos da capital baiana. O retorno, aguardado por fãs e admiradores, acontece no dia 25 de Julho, às 21h, no Horto Lounge, localizado no bairro Horto Floresal no show Forró do Escurinho que conta com participação do Ú Tal do Xote.

