Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Mau tempo causa série de acidentes na BR-324

Foto: Reprodução / Redes sociais.A chuva intensa provocou acidentes na BR-324 neste domingo (17), no...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Reprodução / Redes sociais.A chuva intensa provocou acidentes na BR-324 neste domingo (17), no trecho do km 531, sentido Salvador. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cinco veículos derraparam e saíram da pista ao longo da manhã. Um deles chegou a capotar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre os acidentes e as condições da rodovia.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.