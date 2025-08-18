Mau tempo causa série de acidentes na BR-324
Foto: Reprodução / Redes sociais.A chuva intensa provocou acidentes na BR-324 neste domingo (17), no...
Foto: Reprodução / Redes sociais.A chuva intensa provocou acidentes na BR-324 neste domingo (17), no trecho do km 531, sentido Salvador. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cinco veículos derraparam e saíram da pista ao longo da manhã. Um deles chegou a capotar.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre os acidentes e as condições da rodovia.
