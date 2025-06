Maurício Meirelles ironiza condenação de Leo Lins e provoca com piadas sobre escândalo do INSS Foto: DivulgaçãoO humorista Maurício Meirelles usou as redes sociais nesta semana para ironizar a condenação... Taktá|Do R7 07/06/2025 - 01h35 (Atualizado em 07/06/2025 - 01h35 ) twitter

Foto: DivulgaçãoO humorista Maurício Meirelles usou as redes sociais nesta semana para ironizar a condenação do colega Leo Lins, que foi sentenciado a oito anos e três meses de prisão pela Justiça de São Paulo. A decisão teve como base a Lei do Racismo e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, após a publicação de um vídeo que, segundo o Ministério Público, promovia discurso discriminatório contra diversos grupos sociais.

Para saber mais sobre essa polêmica e as reações do mundo do entretenimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

