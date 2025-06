‘Me levantei e corri’: único sobrevivente de queda de avião da Air India escapou pela saída de emergência Reprodução / Redes Sociais O único sobrevivente da queda do voo AI171 da Air India,... Taktá|Do R7 13/06/2025 - 07h56 (Atualizado em 13/06/2025 - 07h56 ) twitter

O único sobrevivente da queda do voo AI171 da Air India, que transportava 242 pessoas, conseguiu escapar pela saída de emergência da aeronave momentos após o impacto. O acidente ocorreu nesta quinta-feira (12), poucos minutos após a decolagem no aeroporto de Ahmedabad, no oeste da Índia. A aeronave seguia para Londres, no Reino Unido.

Para mais detalhes sobre essa história impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

