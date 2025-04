MEC lança novo exame nacional para avaliar formação de médicos Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil O Ministério da Educação (MEC) lançou nesta quarta-feira (23)... Taktá|Do R7 24/04/2025 - 05h25 (Atualizado em 24/04/2025 - 05h25 ) twitter

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil O Ministério da Educação (MEC) lançou nesta quarta-feira (23) o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), que será aplicado anualmente com o objetivo de padronizar a avaliação dos cursos de medicina no Brasil. A primeira edição está prevista para outubro deste ano e será obrigatória para todos os concluintes da graduação em medicina.

