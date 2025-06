Médica ataca criança de 2 anos com spray de pimenta durante missa em Jundiaí Foto: ReproduçãoUma mulher de 41 anos foi presa em flagrante no domingo (22) após atacar... Taktá|Do R7 23/06/2025 - 23h35 (Atualizado em 23/06/2025 - 23h35 ) twitter

Taktá

Foto: ReproduçãoUma mulher de 41 anos foi presa em flagrante no domingo (22) após atacar uma família com spray de pimenta durante uma missa na Catedral Nossa Senhora do Desterro, em Jundiaí (SP). A suspeita, identificada como médica, teria se irritado com o barulho feito por uma criança de dois anos, filha do casal atingido.

Para mais detalhes sobre este incidente chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

