Médica morre após colisão com cavalo na BR-407, na Bahia

26/05/2025 - 08h35

Foto: Reprodução/PRFUma médica de 66 anos morreu após um acidente de trânsito na BR-407, na altura do km 217, próximo ao município de Jacobina, no norte da Bahia. A vítima foi identificada como Izabel Maria Ouriques Gomes Cordeiro. De acordo com informações da Polícia Civil, o acidente aconteceu na manhã deste domingo (25), quando o carro em que ela estava, no banco do carona, colidiu com um cavalo que atravessava a pista. Outros dois ocupantes do veículo foram socorridos para uma unidade de saúde da região. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles.

