Mega-Sena acumula e distribui prêmio de R$ 35 milhões
Foto: Marcello Casal Jr./Agência BrasilMega-senaO concurso 2.905 da Mega-Sena, realizado no último sábado (23), não...
Foto: Marcello Casal Jr./Agência BrasilMega-senaO concurso 2.905 da Mega-Sena, realizado no último sábado (23), não teve ganhador para as seis dezenas, fazendo o prêmio principal acumular e atingir a marca de R$ 35 milhões. Os números sorteados foram: 04, 17, 18, 26, 43 e 52. Apesar de ninguém ter levado a bolada máxima, 39 apostadores acertaram cinco números e cada um vai receber R$ 50.671,85. Além disso, 3.318 apostas cravaram quatro dezenas e receberão R$ 981,75 cada.
Foto: Marcello Casal Jr./Agência BrasilMega-senaO concurso 2.905 da Mega-Sena, realizado no último sábado (23), não teve ganhador para as seis dezenas, fazendo o prêmio principal acumular e atingir a marca de R$ 35 milhões. Os números sorteados foram: 04, 17, 18, 26, 43 e 52. Apesar de ninguém ter levado a bolada máxima, 39 apostadores acertaram cinco números e cada um vai receber R$ 50.671,85. Além disso, 3.318 apostas cravaram quatro dezenas e receberão R$ 981,75 cada.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: