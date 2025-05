Mega-Sena acumula e próximo prêmio chega a R$ 31 milhões Foto: Marcello Casal Jr./Agência BrasilMega-senaNenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.869 da Mega-Sena,... Taktá|Do R7 30/05/2025 - 12h17 (Atualizado em 30/05/2025 - 12h17 ) twitter

Mega-sena Taktá

Foto: Marcello Casal Jr./Agência BrasilMega-senaNenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.869 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (29). Com isso, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 31 milhões para o próximo sorteio, que será realizado no sábado (1º). Os números sorteados foram: 02 – 10 – 13 – 40 – 41 – 53. Segundo a Caixa Econômica Federal:

