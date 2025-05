Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 31 milhões Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilNenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.869 da Mega-Sena, sorteado... Taktá|Do R7 29/05/2025 - 22h16 (Atualizado em 29/05/2025 - 22h16 ) twitter

22/06/2023 - Brasília - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilNenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.869 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (29). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que o próximo sorteio, marcado para sábado (31), pague até R$ 31 milhões.

