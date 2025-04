Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 50 milhões Foto: Marcello Casal Jr / Agência BrasilO concurso 2.853 da Mega-Sena foi sorteado na noite... Taktá|Do R7 16/04/2025 - 13h08 (Atualizado em 16/04/2025 - 13h08 ) twitter

Foto: Marcello Casal Jr / Agência BrasilO concurso 2.853 da Mega-Sena foi sorteado na noite desta terça-feira (15), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio acumulou em R$ 50 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (17). As dezenas sorteadas foram: 04 – 18 – 23 – 48 – 53 – 56. Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, outras apostas foram premiadas: Quina (5 acertos): 102 apostas vencedoras, cada uma receberá R$ 31.514,18; e Quadra (4 acertos): 5.407 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 849,28. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do próximo sorteio, nas casas lotéricas credenciadas ou por meio do site oficial da Caixa Econômica Federal.

