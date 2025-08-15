Logo R7.com
Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 55 milhões

Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil.Mega-senaNenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.901 da Mega-Sena, sorteado nesta quinta-feira (14). O prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 55 milhões para o próximo concurso.

