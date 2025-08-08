Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 9 milhões

Foto: Marcello Casal Jr./Agência BrasilMega-senaNinguém acertou as seis dezenas do concurso 2.898 da Mega-Sena, realizado...

Taktá

Taktá|Do R7

Mega-sena Taktá

Foto: Marcello Casal Jr./Agência BrasilMega-senaNinguém acertou as seis dezenas do concurso 2.898 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (7). O prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 9 milhões para o próximo sorteio, marcado para sábado (9). As dezenas sorteadas foram: 14 – 23 – 30 – 32 – 38 – 48. Vinte apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 61.349,01 cada. Outras 1.483 apostas fizeram a quadra e garantiram R$ 1.363,78. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.