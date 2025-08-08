Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 9 milhões Foto: Marcello Casal Jr./Agência BrasilMega-senaNinguém acertou as seis dezenas do concurso 2.898 da Mega-Sena, realizado... Taktá|Do R7 07/08/2025 - 23h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 23h18 ) twitter

Foto: Marcello Casal Jr./Agência BrasilMega-senaNinguém acertou as seis dezenas do concurso 2.898 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (7). O prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 9 milhões para o próximo sorteio, marcado para sábado (9). As dezenas sorteadas foram: 14 – 23 – 30 – 32 – 38 – 48. Vinte apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 61.349,01 cada. Outras 1.483 apostas fizeram a quadra e garantiram R$ 1.363,78. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

