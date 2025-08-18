Mega-Sena acumula, mas apostas da Bahia levam prêmio na quina Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilO concurso 2.902 da Mega-Sena, realizado no sábado (16) em São Paulo,... Taktá|Do R7 17/08/2025 - 21h57 (Atualizado em 17/08/2025 - 21h57 ) twitter

22/06/2023 - Brasília - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilO concurso 2.902 da Mega-Sena, realizado no sábado (16) em São Paulo, terminou sem ganhadores da faixa principal. O prêmio estimado para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (19), é de R$ 65 milhões. As dezenas sorteadas foram 08, 21, 22, 42, 45 e 48. Setenta apostas acertaram cinco números, cada uma recebendo R$ 40.125,94. Entre elas, duas apostas da Bahia garantiram o prêmio: uma registrada na “Loteria da Graça”, em Salvador, e outra na “Loteria Primavera”, em Itapetinga, no sudoeste do estado. Juntas, renderam R$ 80,2 mil. Outras 4.919 apostas pelo país acertaram quatro dezenas, com prêmio individual de R$ 941,23. Um jogo simples de seis números custa R$ 6, com chance de 1 em 50.063.860 de acerto na faixa principal. A aposta pode incluir até 20 dezenas, elevando o valor para R$ 232.560 e aumentando a probabilidade de vitória para 1 em 1.292. As apostas estão disponíveis até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas, além do site e aplicativo Loterias Caixa, com pagamento via Pix, cartão de crédito ou débito em conta para clientes da instituição.

