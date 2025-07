Mega-Sena não tem acertador; prêmio vai a R$ 25 milhões Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasilmega sena O concurso 2.889 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira... Taktá|Do R7 18/07/2025 - 08h57 (Atualizado em 18/07/2025 - 08h57 ) twitter

mega sena Taktá

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasilmega sena

O concurso 2.889 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (17), terminou sem apostas vencedoras para o prêmio principal. Com isso, o valor estimado para o próximo sorteio, marcado para sábado (19), subiu para R$ 25 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre os detalhes do sorteio e as próximas apostas!

