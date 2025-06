Mega-Sena não terá sorteio nesta quinta; entenda Foto: Reprodução / Agência BrasilO sorteio do concurso 2.878 da Mega-Sena, com prêmio acumulado em... Taktá|Do R7 19/06/2025 - 16h36 (Atualizado em 19/06/2025 - 16h36 ) twitter

Foto: Reprodução / Agência BrasilO sorteio do concurso 2.878 da Mega-Sena, com prêmio acumulado em R$ 130 milhões, foi adiado e será realizado no próximo sábado (22), às 20h, pelo horário de Brasília. Tradicionalmente realizados às terças, quintas e sábados, os sorteios seguem um calendário específico da Caixa Econômica Federal.

Para mais detalhes sobre o adiamento e o que isso significa para os apostadores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

