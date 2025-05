Mega-Sena pode pagar R$ 11 milhões no sorteio desta quinta (29) Foto: Marcello Casal Jr./Agência BrasilMega-senaO concurso 2.869 da Mega-Sena será sorteado nesta quinta-feira (29) com... Taktá|Do R7 29/05/2025 - 11h57 (Atualizado em 29/05/2025 - 11h57 ) twitter

Mega-sena Taktá

Foto: Marcello Casal Jr./Agência BrasilMega-senaO concurso 2.869 da Mega-Sena será sorteado nesta quinta-feira (29) com um prêmio estimado em R$ 11 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio acontece a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre como participar e as chances de ganhar!

