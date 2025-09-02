Mega-Sena pode pagar R$ 14 milhões nesta terça-feira
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilO concurso 2.909 da Mega-Sena pode pagar R$ 14 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio acontece nesta terça-feira (2), às 20h, em São Paulo. No último sábado (30), ninguém acertou os seis números e o prêmio acumulou.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as informações sobre a Mega-Sena!
