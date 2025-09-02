Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Mega-Sena pode pagar R$ 14 milhões nesta terça-feira

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilO concurso 2.909 da Mega-Sena pode pagar R$ 14 milhões para quem...

Taktá

Taktá|Do R7

22/06/2023 - Brasília - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilO concurso 2.909 da Mega-Sena pode pagar R$ 14 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio acontece nesta terça-feira (2), às 20h, em São Paulo. No último sábado (30), ninguém acertou os seis números e o prêmio acumulou.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as informações sobre a Mega-Sena!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.