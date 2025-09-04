Mega-Sena pode pagar R$ 33 milhões nesta quinta
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil. O concurso 2.910 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$...
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil. O concurso 2.910 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 33 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio acontece nesta quinta-feira (4), às 20h, em São Paulo. No último concurso, realizado na terça-feira (2), ninguém levou o prêmio máximo, o que fez o valor acumular.
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil. O concurso 2.910 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 33 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio acontece nesta quinta-feira (4), às 20h, em São Paulo. No último concurso, realizado na terça-feira (2), ninguém levou o prêmio máximo, o que fez o valor acumular.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as informações!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: