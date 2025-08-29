Logo R7.com
Mega-Sena segue sem vencedor e valor vai para R$ 8 milhões

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

22/06/2023 - Brasília - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilO concurso 2.907 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (28), não teve ganhadores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 8 milhões para o próximo sorteio, marcado para sábado (30). As dezenas sorteadas foram 30, 33, 42, 44, 52 e 56.

