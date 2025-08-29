Mega-Sena sorteia nesta sexta (29) prêmio estimado em R$ 3,5 milhões
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilO concurso 2.907 da Mega-Sena será sorteado nesta sexta-feira (29), a partir...
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilO concurso 2.907 da Mega-Sena será sorteado nesta sexta-feira (29), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio estimado para a faixa principal é de R$ 3,5 milhões.
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilO concurso 2.907 da Mega-Sena será sorteado nesta sexta-feira (29), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio estimado para a faixa principal é de R$ 3,5 milhões.
Para mais detalhes e informações sobre como participar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: