Mega-Sena sorteia nesta sexta (29) prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilO concurso 2.907 da Mega-Sena será sorteado nesta sexta-feira (29), a partir...

22/06/2023 - Brasília - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilO concurso 2.907 da Mega-Sena será sorteado nesta sexta-feira (29), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio estimado para a faixa principal é de R$ 3,5 milhões.

