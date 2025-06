Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 110 milhões nesta terça-feira (18) Reprodução/Agência BrasilAs seis dezenas do concurso 2.877 da Mega-Sena serão sorteadas nesta terça-feira (18), a... Taktá|Do R7 17/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 17/06/2025 - 12h37 ) twitter

Reprodução/Agência BrasilAs seis dezenas do concurso 2.877 da Mega-Sena serão sorteadas nesta terça-feira (18), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio principal está acumulado e estimado em R$ 110 milhões. O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pelo perfil das Loterias Caixa no Facebook. As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal de loterias da Caixa. O jogo simples, com seis números, custa R$ 5.

