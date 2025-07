Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 25 milhões neste sábado (19) Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilA Caixa Econômica Federal realiza neste sábado (19) o sorteio do concurso... Taktá|Do R7 19/07/2025 - 17h57 (Atualizado em 19/07/2025 - 17h57 ) twitter

22/06/2023 - Brasília - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilA Caixa Econômica Federal realiza neste sábado (19) o sorteio do concurso nº 2.890 da Mega-Sena. O prêmio principal está estimado em R$ 25 milhões. As seis dezenas serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

