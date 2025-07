Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 32 milhões nesta quinta-feira (10) Foto: Marcello Casal Jr./Agência BrasilMega-senaA Caixa Econômica Federal realiza, nesta quinta-feira (11), o sorteio do... Taktá|Do R7 10/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mega-sena Taktá

Foto: Marcello Casal Jr./Agência BrasilMega-senaA Caixa Econômica Federal realiza, nesta quinta-feira (11), o sorteio do concurso 2.886 da Mega-Sena, com prêmio acumulado estimado em R$ 32 milhões. O sorteio acontece a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pelas redes sociais das Loterias Caixa.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre como participar e as chances de ganhar!

Leia Mais em Taktá:

“Lua Cheia do Veado” poderá ser vista em todo o Brasil nesta quinta-feira (10); entenda

Pessoas em situação de rua terão prioridade no Bolsa Família, determina nova portaria do MDS

Governo anuncia redução de impostos para veículos populares e sustentáveis até 2026