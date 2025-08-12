Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 40 milhões
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilO concurso 2.900 da Mega-Sena será realizado nesta noite, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio principal está acumulado em R$ 40 milhões.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!
