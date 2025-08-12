Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 40 milhões

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilO concurso 2.900 da Mega-Sena será realizado nesta noite, a partir das...

Taktá

Taktá|Do R7

22/06/2023 - Brasília - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilO concurso 2.900 da Mega-Sena será realizado nesta noite, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio principal está acumulado em R$ 40 milhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.