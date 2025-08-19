Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 65 milhões nesta terça-feira (19)
Foto: Marcello Casal Jr / Agência BrasilO concurso 2.903 da Mega-Sena será realizado nesta terça-feira...
Foto: Marcello Casal Jr / Agência BrasilO concurso 2.903 da Mega-Sena será realizado nesta terça-feira (19), a partir das 20h, com prêmio acumulado estimado em R$ 65 milhões. O sorteio poderá ser acompanhado ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pelo perfil oficial das Loterias Caixa no Facebook.
Foto: Marcello Casal Jr / Agência BrasilO concurso 2.903 da Mega-Sena será realizado nesta terça-feira (19), a partir das 20h, com prêmio acumulado estimado em R$ 65 milhões. O sorteio poderá ser acompanhado ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pelo perfil oficial das Loterias Caixa no Facebook.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: