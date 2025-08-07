Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões nesta quinta-feira

Foto: Rafa Neddermeyer / Agência BrasilO concurso 2.898 da Mega-Sena será sorteado na noite desta...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Rafa Neddermeyer / Agência BrasilO concurso 2.898 da Mega-Sena será sorteado na noite desta quinta-feira (7), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado para quem acertar as seis dezenas é de R$ 3,5 milhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.