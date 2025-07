Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões nesta quinta-feira (17) Foto: Marcello Casal Jr / Agência BrasilA Mega-Sena realiza nesta quinta-feira (17) o sorteio do... Taktá|Do R7 17/07/2025 - 11h59 (Atualizado em 17/07/2025 - 11h59 ) twitter

Foto: Marcello Casal Jr / Agência BrasilA Mega-Sena realiza nesta quinta-feira (17) o sorteio do concurso 2.889, com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

