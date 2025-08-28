Logo R7.com
Mega-Sena sorteia R$ 3,5 milhões nesta quinta-feira

Taktá

Taktá|Do R7

Foto: Marcello Casal Jr./Agência BrasilMega-senaA Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (28) o concurso 2.907, com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. O sorteio será realizado às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

