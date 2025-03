Mega-Sena sorteia R$ 40 milhões neste sábado (30); apostas vão até 19h Foto: Rafa Neddermeyer / Agência BrasilA Caixa Econômica Federal realiza neste sábado (30) o sorteio... Taktá|Do R7 29/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 29/03/2025 - 10h26 ) twitter

Foto: Rafa Neddermeyer / Agência BrasilA Caixa Econômica Federal realiza neste sábado (30) o sorteio do concurso 2.846 da Mega-Sena, com prêmio acumulado estimado em R$ 40 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre como participar e não perder essa chance!

