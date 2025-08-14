Mega-Sena sorteia R$ 47 milhões nesta quinta-feira (14)
Foto: Reprodução/Agência BrasilA Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (14) o sorteio do concurso 2.901 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 47 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será transmitido ao vivo a partir das 20h pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
