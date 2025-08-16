Logo R7.com
Mega-Sena sorteia R$ 55 milhões neste sábado (16)

Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil.Mega-senaA Mega-Sena realiza neste sábado (16) o sorteio do prêmio principal acumulado de R$ 55 milhões. O concurso 2.902 será realizado às 20h no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

