Mega-Sena sorteia R$ 85 milhões neste sábado (2) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasilmega sena filaA Mega-Sena realiza, na noite deste sábado (2), o sorteio... Taktá|Do R7 02/08/2025 - 16h37 (Atualizado em 02/08/2025 - 16h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

mega sena fila Taktá

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasilmega sena filaA Mega-Sena realiza, na noite deste sábado (2), o sorteio do concurso 2.896, com prêmio estimado em R$ 85 milhões. A cerimônia acontece a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Taktá:

Trump demite autoridade do Trabalho após divulgação de dados negativos sobre o emprego

Romarinho mira estreia pelo Vitória contra velho rival

Prefeito proíbe linguagem neutra em eventos da prefeitura: “Todes não existe”