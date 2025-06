Megaoperação cumpre 30 mandados de prisão em unidades prisionais e bairros de Salvador Fotos e vídeos:>Santana -Nucom/SeapA Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) deflagrou, em conjunto com... Taktá|Do R7 16/06/2025 - 09h37 (Atualizado em 16/06/2025 - 09h37 ) twitter

Fotos e vídeos:>Santana -Nucom/SeapA Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) deflagrou, em conjunto com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e a Polícia Civil, a megaoperação Reincidência, com o objetivo de cumprir 30 mandados de prisão na capital e em municípios do interior da Bahia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação.

