Megaoperação ocorre nesta sexta-feira (23) em presídio de Eunápolis após ataque a monitor Foto: Divulgação / Ascom SeapOperação Conjunta na Unidade Prisional de EunápolisA Secretaria de Administração Penitenciária... Taktá|Do R7 23/05/2025 - 11h56 (Atualizado em 23/05/2025 - 11h56 )

Operação Conjunta na Unidade Prisional de Eunápolis Taktá

Foto: Divulgação / Ascom SeapOperação Conjunta na Unidade Prisional de EunápolisA Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap) deflagra, nesta sexta-feira (27), a Operação Arrosto no Conjunto Penal de Eunápolis. A ação é uma resposta direta ao atentado a tiros sofrido por um monitor de ressocialização no último dia 20, e o servidor segue internado. Segundo informações oficiais, o verdadeiro alvo do ataque seria o diretor da unidade, que não estava presente no momento da tentativa de homicídio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a operação e suas implicações.

