Meia Maratona Salvador reúne cerca de 5 mil pessoas neste domingo Neste domingo (27) ocorreu a A Meia Maratona Salvador, reunindo mais de 4,5 mil atletas... Taktá|Do R7 27/04/2025 - 14h40 (Atualizado em 27/04/2025 - 14h40 )

Neste domingo (27) ocorreu a A Meia Maratona Salvador, reunindo mais de 4,5 mil atletas logo nas primeiras horas do dia. A largada aconteceu na Praça do Campo Grande, com chegada na orla de Pituaçu. O evento, que teve provas de 5 km, 10 km e 21 km, contou com corredores de Salvador, do interior do estado, de outras regiões do Brasil e até de fora do país.

