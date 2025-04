Melhores do Baianão: Bahia domina seleção com seis jogadores e técnico Rogério Ceni Foto: Letícia Martins / EC BahiaRogério CeniA federação Baiana de Futebol (FBF) realizou na última... Taktá|Do R7 02/04/2025 - 16h27 (Atualizado em 02/04/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rogério Ceni

Foto: Letícia Martins / EC BahiaRogério CeniA federação Baiana de Futebol (FBF) realizou na última segunda-feira (31) a premiação dos melhores do Campeonato Baiano 2025. O campeão do título, Bahia, também saiu na frente na premiação, dominando a seleção do campeonato com 6 jogadores, o técnico Rogério Ceni e até o preparador físico.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes da premiação!

Leia Mais em Taktá:

Coronel Sturaro assume comando da Guarda Civil de Salvador

Pneu de avião estoura e provoca caos em aeroporto da Bahia

Caiado em Salvador: Lança pré-candidatura, reforça articulação política e ganha Título de Cidadão Baiano