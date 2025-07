Membra da equipe do cantor Pablo morre em acidente na Bahia Foto: Reprodução/ Redes sociaisUm acidente de carro envolveu a equipe do cantor Pablo e resultou... Taktá|Do R7 29/07/2025 - 20h17 (Atualizado em 29/07/2025 - 20h17 ) twitter

Foto: Reprodução/ Redes sociaisUm acidente de carro envolveu a equipe do cantor Pablo e resultou na morte de Dayana Nataly Bezerra Lima, do departamento de marketing digital do artista, nesta terça-feira (29). O acidente ocorreu na BR-324, nas proximidades do município de Amélia Rodrigues (BA). A equipe Pablo se pronunciou sobre o ocorrido e prestou condolências para as pessoas próximas da falecida.

