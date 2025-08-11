Menino morre eletrocutado ao tentar resgatar pipa em poste na Bahia Foto: Reprodução/Redes Sociais.Um menino de 10 anos morreu eletrocutado no sábado (9), em Juazeiro, no... Taktá|Do R7 11/08/2025 - 14h40 (Atualizado em 11/08/2025 - 14h40 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes Sociais.Um menino de 10 anos morreu eletrocutado no sábado (9), em Juazeiro, no norte da Bahia, após subir em um poste para tentar resgatar uma pipa. A vítima foi identificada como Dhefferson Gustavo Dias da Silva Lima. Segundo a Polícia Civil, o acidente ocorreu enquanto a criança brincava de empinar pipa e a linha ficou presa na fiação elétrica.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

