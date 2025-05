Menos de uma semana: Brasileiros correm contra o tempo para enviar o Imposto de Renda Foto: Reprdução / Agência BrasilFaltando poucos dias para o fim do prazo, mais de um... Taktá|Do R7 24/05/2025 - 14h16 (Atualizado em 24/05/2025 - 14h16 ) twitter

Receita federal Taktá

Foto: Reprdução / Agência BrasilFaltando poucos dias para o fim do prazo, mais de um terço dos brasileiros ainda não enviou a Declaração do Imposto de Renda à Receita Federal. O período de entrega termina às 23h59min59s de quinta-feira (30), e a expectativa é de arrecadar cerca de 46,2 milhões de documentos até essa data. A maioria dos envios foi feita por meio do programa de computador disponibilizado pela Receita, seguido pelas declarações preenchidas online e pelo aplicativo para dispositivos móveis.

