Mercado do Peixe terá ‘viradão’ de 33 horas na Semana Santa em Salvador

Foto: Bruno Concha/Secom PMSO Mercado do Peixe, localizado na Avenida Jequitaia, no bairro do Comércio, em Salvador, funcionará por 33 horas ininterruptas durante a Semana Santa. A tradicional maratona de funcionamento terá início às 4h da quinta-feira (17) e seguirá até às 13h da Sexta-feira Santa (18).

