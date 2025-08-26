Mercado reduz previsão da inflação para 2025, mas estimativa segue acima da meta do BC Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil O mercado financeiro voltou a reduzir a projeção... Taktá|Do R7 26/08/2025 - 05h37 (Atualizado em 26/08/2025 - 05h37 ) twitter

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil O mercado financeiro voltou a reduzir a projeção para a inflação oficial do país. Segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (25) pelo Banco Central (BC), a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu de 4,95% para 4,86% em 2025. É a 13ª semana consecutiva de revisão para baixo.

Para mais detalhes sobre as previsões do mercado e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

