Mercado reduz projeção de inflação para 2025

Foto: Joédson Alves / Agência Brasil.Pela 11ª semana seguida, o mercado financeiro diminuiu as expectativas para a inflação de 2025. Segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (11) pelo Banco Central, a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu de 5,07% para 5,05%. Há quatro semanas, a estimativa era de 5,17%.

