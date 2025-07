Meta deve substituir WhatsApp para Windows; confira o que muda Foto: ReproduçãoA Meta pretende encerrar o suporte ao aplicativo nativo do WhatsApp para Windows. A... Taktá|Do R7 21/07/2025 - 16h39 (Atualizado em 21/07/2025 - 16h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: ReproduçãoA Meta pretende encerrar o suporte ao aplicativo nativo do WhatsApp para Windows. A substituição será feita por uma versão baseada na web, o que pode impactar o desempenho e a autonomia do serviço para os usuários. A informação foi divulgada pelo site The Verge.

Para saber mais sobre as mudanças e o que esperar dessa nova versão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Obra de macrodrenagem busca pôr fim a alagamentos na Baixa do Fiscal

Prepare o lance! Esmeralda de 92,5 kg encontrada na Bahia será leiloada

Governo avança com obras do VLT e libera R$ 559 milhões para nova fase do projeto