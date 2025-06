Metrô de Salvador quebra no Arraial do Retiro nesta sexta (13) Foto: CCR Metrô Bahia Um trem da linha 1 do metrô de Salvador teve o... Taktá|Do R7 13/06/2025 - 07h36 (Atualizado em 13/06/2025 - 07h36 ) twitter

Foto: CCR Metrô Bahia Um trem da linha 1 do metrô de Salvador teve o trajeto interrompido na manhã desta sexta-feira (13) após apresentar falha durante uma viagem. O incidente ocorreu na região do Arraial do Retiro, entre as estações Bom Juá e Retiro, nas proximidades do viaduto da Avenida Luís Eduardo Magalhães.

Para mais detalhes sobre o ocorrido, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

