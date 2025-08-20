Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Metrô terá operação especial para semifinal entre Bahia e Ceará na Fonte Nova

Foto: Divulgação/CCR Metrô BahiaA CCR Metrô Bahia anunciou operação especial nesta quarta-feira (20), por conta...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Divulgação/CCR Metrô BahiaA CCR Metrô Bahia anunciou operação especial nesta quarta-feira (20), por conta da partida entre Bahia e Ceará, às 21h30, na Arena Fonte Nova, válida pela semifinal da Copa do Nordeste. Com a medida, a Estação Campo da Pólvora, a mais próxima ao estádio, ficará aberta até 00h30, exclusivamente para embarque. As demais estações da rede metroviária funcionarão apenas para desembarque.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.