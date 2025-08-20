Metrô terá operação especial para semifinal entre Bahia e Ceará na Fonte Nova Foto: Divulgação/CCR Metrô BahiaA CCR Metrô Bahia anunciou operação especial nesta quarta-feira (20), por conta... Taktá|Do R7 20/08/2025 - 15h19 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h19 ) twitter

Foto: Divulgação/CCR Metrô BahiaA CCR Metrô Bahia anunciou operação especial nesta quarta-feira (20), por conta da partida entre Bahia e Ceará, às 21h30, na Arena Fonte Nova, válida pela semifinal da Copa do Nordeste. Com a medida, a Estação Campo da Pólvora, a mais próxima ao estádio, ficará aberta até 00h30, exclusivamente para embarque. As demais estações da rede metroviária funcionarão apenas para desembarque.

