Metrô terá operação especial para semifinal entre Bahia e Ceará na Fonte Nova
Foto: Divulgação/CCR Metrô BahiaA CCR Metrô Bahia anunciou operação especial nesta quarta-feira (20), por conta da partida entre Bahia e Ceará, às 21h30, na Arena Fonte Nova, válida pela semifinal da Copa do Nordeste. Com a medida, a Estação Campo da Pólvora, a mais próxima ao estádio, ficará aberta até 00h30, exclusivamente para embarque. As demais estações da rede metroviária funcionarão apenas para desembarque.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as informações!
