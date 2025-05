Minha Casa, Minha Vida: inscrições abertas para moradores de Salvador Foto: Betto Jr/Secom PMSAs inscrições para o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida estão abertas... Taktá|Do R7 21/05/2025 - 06h56 (Atualizado em 21/05/2025 - 06h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Betto Jr/Secom PMSAs inscrições para o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida estão abertas em Salvador. Interessados devem se cadastrar gratuitamente por meio do site oficial do programa, conforme orientações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), que atualizou o sistema para atender à nova Portaria nº 738/2024 do Governo Federal.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre como se inscrever e garantir sua moradia!

Leia Mais em Taktá:

Bruna Takahashi avança às oitavas no Mundial de Tênis de Mesa

Cantora Alcione recebe o título de Cidadã Baiana na próxima segunda-feira (26)

Soraya Thronicke deixa de seguir Virginia após vídeo em que influenciadora canta sobre o tigrinho