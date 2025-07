“Minha recuperação está indo super bem”, disse Jamerson em resposta otimista sobre lesão sofrida durante o Brasileirão Foto: Victor Ferreira | EC VitóriaJamerson, jogador do Vitória, demonstrou otimismo com sua recuperação de... Taktá|Do R7 02/07/2025 - 21h37 (Atualizado em 02/07/2025 - 21h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Victor Ferreira | EC VitóriaJamerson, jogador do Vitória, demonstrou otimismo com sua recuperação de lesão sofrida em partida contra o Cruzeiro em 12 de junho, pelo Campeonato Brasileiro. Em entrevista à TV Vitória, o atleta diz que está indo bem e estar junto dos companheiros é um grande passo e suporte para as suas condições.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Taktá:

Ação conjunta da PF e Força Nacional apreende armamento em área de conflito no sul da Bahia

Cerimônia no 2º Distrito Naval reforça papel da Marinha na Independência do Brasil na Bahia

Rapper P. Diddy é condenado por transporte com fins de prostituição nos EUA