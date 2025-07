Ministério da Saúde abre concurso com salários de até R$ 13,4 mil Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil O Ministério da Saúde publicou edital de concurso público... Taktá|Do R7 01/07/2025 - 12h57 (Atualizado em 01/07/2025 - 12h57 ) twitter

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil O Ministério da Saúde publicou edital de concurso público com 28 vagas imediatas para atuação no Centro Nacional de Primatas (CENP), unidade vinculada à pasta. As oportunidades contemplam cargos de nível intermediário e superior, com salários que variam entre R$ 6.524,85 e R$ 13.498,00.

